Nachdem er ihr fremd ging: Erotik-Star verführt Schwester von ihrem Ex!

Großbritannien - Wie sehr es schmerzen kann, wenn der Partner fremdgeht, das weiß auch Lola Mason (28)! Die Erotik -Darstellerin, die im Netz auch als "Mamaplugs" bekannt ist, gestand ihren fast 300.000 Instagram-Followern nun aber, dass sie nicht lange im Selbstmitleid versank, als ihr Ex sie betrog. Stattdessen ging sie zum extremen Gegenangriff über.

Kein Problem für eine offenherzige Frau, wie die junge Britin eine ist. Sie zögerte nicht lange, sondern antwortete: "Ich habe die Schwester von meinem Ex gevögelt, als ich ihn [...] mit einer engen Freundin im Bett gefunden habe. Zählt das?"

Das bewies sie wieder einmal in einer Frage-Antwort-Runde, die sie kürzlich mit ihren Fans veranstaltete. Wie für "Mamaplugs" üblich kam es dabei auch zu der ein oder anderen schlüpfrigen und intimen Frage. Ein Follower wollte gar wissen: "Wurdest du je betrogen, du musst ehrlich sein lol."

Mason - die nicht nur als Influencerin und Model auf Instagram, YouTube, TikTok und Co. unterwegs ist, sondern auch auf Plattformen wie OnlyFans ihr Geld verdient - nimmt in der Regel kein Blatt vor den Mund.

Für Mason gehört es zum täglichen Geschäft als Influencerin und Erotik-Star ihren Fans Rede und Antwort zu stehen. In einer anderen Fragerunde verriet die Britin zum Beispiel, welche merkwürdigen Anfragen sie in ihrer Zeit als Cam-Girl schon so bekommen hat.

Neben den üblichen kleinen Perversionen ihrer Fans, sei sie angeblich schon darum gebeten worden, in Senf zu baden, berichtete Mason. Andere wollten, dass sie so tut, als sei sie eine Riesin - oder, als würde sie unter ihrem Bett feststecken.

Besonders leicht verdiente das OnlyFans-Model sich einst außerdem ihr Geld, als ein User sie darum gebeten hatte, sich 30 Minuten beim Schlummern zu filmen. Für "Mamaplugs" kein Problem - immerhin hat sie in ihren Leben und in ihrer Karriere schon wesentlich krassere Sachen durchgestanden...