Internet-Meme und OnlyFans-Superstar mit Schocknachricht: Bhad Bhabie hat Krebs!

Boynton Beach (USA) - Als Internet-Meme wurde sie weltberühmt, als OnlyFans -Model stinkreich - doch nun wendete Rapperin Bhad Bhabie (21) sich mit weniger erfreulichen Nachrichten an ihre vielen Fans: Die junge US-Amerikanerin ist eigenen Aussagen zufolge an Krebs erkrankt!

Bhad Bhabie (21) gestand auf Instagram den Grund für ihren Gewichtsverlust. © Montage: instagram/bhadbhabie

Danielle Bregoli, wie sie mit bürgerlichem Namen heißt, wurde 2016 durch ihren Auftritt als Problemkind in der Sendung "Dr Phil" schlagartig berühmt. An ihrem 18. Geburtstag meldete sie sich bei OnlyFans an - und verdiente innerhalb weniger Stunden mehr als eine Million US-Dollar!

Nun teilte Bregoli, die seit 2017 auch als Rapperin Bhad Bhabie vor allem in den USA große Erfolge feiert, mit ihren fast 16 Millionen Insta-Followern dramatische Einblicke in ihr Privatleben.

Nachdem viele Fans Bedenken über das immer geringere Gewicht der 21-Jährigen geäußert hatten, ließ die frischgebackene Mutter in ihrer Insta-Story die Bombe platzen:

"Es tut mir leid, dass ich durch meine Krebsmedizin abgenommen habe", schrieb sie ironisch. "Ich nehme langsam wieder zu. Also hört auf, die schlimmsten Geschichten zu verbreiten."

Weitere Informationen zu ihrer Erkrankung veröffentlichte sie nicht, weswegen schnell böse Zungen laut wurden.