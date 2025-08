"The Walking Dead"-Schauspielerin stirbt mit nur 33 Jahren

Cincinnati (Ohio, USA) - Tragische News aus der Film - und Serienwelt: "The Walking Dead"-Schauspielerin Kelley Mack ist mit nur 33 Jahren an einer seltenen Krebsart gestorben.

Die 33-Jährige sei vergangenen Samstagabend im Beisein ihrer Mutter Kristen und ihrer Tante Karen "friedlich eingeschlafen". Sie starb in ihrer Heimat Cincinnati, Ohio.

Die traurige Nachricht offenbarte Kelleys Schwester Kathryn am Dienstag auf ihrem Instagram-Profil.

Xavier Collin/Avalon via ZUMA Press/dpa

Ende 2024 erhielt die Schauspielerin die Diagnose, zuletzt saß sie im Rollstuhl. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/@itskelleymack (2)

Die Schauspielerin litt unter einer besonders seltenen Krebsart, einem sogenannten diffusen Mittelliniengliom. Dabei handelt es sich um einen bösartigen Tumor des zentralen Nervensystems, der Gehirn und Rückenmarkt angreift.

Schon bald saß Kelley im Rollstuhl, weil sie ihr rechtes und auch teilweise ihr linkes Bein nicht mehr ansteuern konnte. Auf der Plattform "Caring Bridge" gab ihre Familie immer wieder Updates zu ihrem Gesundheitszustand.

Die 33-Jährige wurde vor allem durch ihre Rolle als "Addy" bekannt, die sie in der neunten Staffel von "The Walking Dead" von 2018 bis 2019 verkörperte. Zuletzt war sie in den Filmen "Mr. Manhattan" und "Delicate Arch" (2024) zu sehen.

Kelleys Beerdigung soll am 16. August stattfinden. Sie hinterlässt ihre Eltern Kristen und Lindsay Klebenow, ihre Schwester Kathryn, ihren Bruder Parker und ihren Freund Logan Lanier.