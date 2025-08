Johannes Oerding erfüllt Fan seinen größten Wunsch: "Normalerweise mache ich so was nicht"

Johannes Oerding erfüllt einem Fan einen Wunsch. Dieser macht auf einem Konzert des Musikers in Bonn seiner Freundin im Publikum einen Heiratsantrag.

Von Jana Steger

Bonn/Hamburg - "Ihr glaubt nicht, was heute passiert", kündigt Johannes Oerding (43) am Dienstag vor seinem Konzert in Bonn in einem Video auf Instagram an, während er aufgeregt zu seinen Fans in die Kamera spricht.

Alles in Kürze Johannes Oerding erfüllt Fan seinen größten Wunsch.

Fan Harry macht Heiratsantrag auf Konzert.

Sänger widmet Paar persönlichen Song 'Liebe in Bonn'.

Harry fragt Annika, ob sie seine Frau werden will.

Annika sagt Ja und Paar umarmt sich. Mehr anzeigen

Johannes Oerding (43) hat auf seinem Konzert in Bonn einem Fan einen ganz besonderen Wunsch erfüllt. © Bildmontage: Screenshots Instagram/johannesoerding "Normalerweise mache ich so was nicht", so der Musiker nervös. Der Grund für die ganze Aufregung: ein Fan hatte den Sänger vor dem Konzert kontaktiert - mit einem ganz besonderen Wunsch. "Der liebe Harry, der hat mir so nett und so schön geschrieben. Und er ist sich seiner Sache ziemlich sicher, dass ich gedacht habe, ok, dann lassen wir es mal drauf ankommen", erklärt der Ex von Ina Müller (60) weiter. Wenige Stunden später ist es so weit: Das Konzert von Johannes ist in vollem Gange, als sich der Musiker plötzlich unters Publikum mischt. Das Video zeigt, wie der Sänger durch die Menschenmenge geht und dabei Fans nach ihren Namen fragt. Promis & Stars Peggy Jerofke in Not! Steht ihre Bar auf Mallorca deshalb vor dem Aus? Promis & Stars Gigi Birofio nimmt Stellung nach Unfall-Drama: Angeschnallt oder nicht? Auch bei einer Person mit auffälligem Bart macht der Musiker halt und fragt den Mann nach seinem Namen. "Harry heiße ich", so die Antwort. Neben ihm: Freundin Annika, die ebenfalls von Johannes angesprochen wird. "Seid ihr heute zum ersten Mal da?", fragt der 43-Jährige das verliebte Paar. "Ja", lautet die Antwort. "Wir schreiben euch jetzt einen Song, einfach als Belohnung, dass ihr heute zum ersten Mal da seid", verkündet Johannes seine scheinbar spontane Idee. Und tatsächlich: der Musiker schnappt sich eine Gitarre und widmet dem Paar einen ganz persönlichen Song.

Johannes Oerding verhilft Fan zu Heiratsantrag auf seinem Konzert