Jetzt liegt die Latte hoch: Dresden ist plötzlich die erotischste Stadt des Ostens!

Dresden - Wir sind geil! Zumindest statistisch. Denn laut aktueller Studie des Erotikportals Erotik.com gehört Dresden zu den heißesten Pflastern Deutschlands: Rang zwei bundesweit, Spitze im Osten.

Die erotischste Stadt des Ostens hat sogar einen nackten Bogenschützen! © IMAGO/Ullrich Gnoth

Sechs Faktoren haben die aktuelle Statistik geprägt. "Die Anzahl der Sexshops, Swingerclubs, Gay Saunen, Pornokinos, das Suchinteresse bei Google und der Pornokonsum", heißt es von den Betreibern der Seite.

In diesen Kategorien wurden jeweils 0 bis 10 Punkte vergeben. Dresden erhielt mit 35,5 überdurchschnittlich viele Punkte.

Ronny Frenzel (46) ist Chef des ältesten Sex-Shops (mit Pornokino) in der Neustädter Louisenstraße und findet die Statistik zutreffend: "Die Leute hier sind beim Thema Sex und Erotik einfach lockerer als in anderen Städten." Das würde ihm auch "von Touristen sowie einheimischen Kunden" bestätigt.

Auch die "Fetischklinik" wird ausschlaggebend für die Platzierung gewesen sein.