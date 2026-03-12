Im Schlösserland wird der Frühling gepflanzt

Die Parkanlagen des Schlösserlandes blühen auf!

Von Katrin Koch

Dresden - Die Parkanlagen des Schlösserlandes blühen auf! Egal ob auf der Brühlschen Terrasse, im Zwinger, im Großen Garten, im Barockgarten Großsedlitz oder im Schlosspark Weesenstein - überall krempeln die über 50 Gärtner die Ärmel hoch und pflanzen Tausende Frühblüher.

Caroline (19) und Zierpflanzengärtner Tom (31) pflanzen in Pillnitz Hornveilchen und Vergissmeinnicht.  © Steffen Füssel

In den nächsten zwei Wochen haben sie alle Hände voll zu tun. Allein im Schlosspark Pillnitz werden 27.000 Hornveilchen und 5000 Vergissmeinnicht gepflanzt.

"Knapp 10 000 Blumenzwiebeln - Tulpen, Narzissen, Kaiserkronen, Spanisches Hasenglöckchen, Hyazinthen und Zierlauch - wurden bereits im Herbst gesteckt", weiß Schlösserland-Sprecherin Anita Radicke.

Im Barockgarten Großsedlitz sind fünf Gärtner im Einsatz. Sie bringen knapp 7000 Pflanzen in die Erde: u. a. über 500 selbst gezogene Tausendschönchen und Gänseblümchen sowie 980 Goldlack-Pflanzen.

Wegen der 2020 eingeschleppten Pilzerkrankung "Tulpenfeuer" muss auch noch in diesem Jahr auf Tulpen verzichtet werden. Erst 2027 ist der Pilz "ausgehungert", und es können wieder Tulpen gesteckt werden.

Blick auf das symmetrische Schmuckbeet im Schlosspark Pillnitz.  © Steffen Füssel
Narzissen der Sorte "Cum Laude" als Überraschung

Im Wechsel werden von Zierpflanzengärtnerin Luise (32) gelbe und blaue Stiefmütterchen eingesetzt.  © Steffen Füssel

Der Große Garten wird ab dem heutigen Donnerstag in den Farben Blau, Orange und Weiß gestaltet, zuerst an den Torhäusern, nächste Woche am Schmuckplatz und Teppichbeet - mit 25 Kaiserkronen, 600 Tulpen, 1050 Narzissen, 14.540 Hornveilchen und Stiefmütterchen.

Ebenfalls ab dieser Woche blühen Brühlsche Terrasse und Zwinger auf.

Fünf Gärtner setzten u. a. 4500 Stiefmütterchen und als farbliche Überraschung lachs- und rosafarben blühende Narzissen der Sorte "Cum Laude". "Eine ganz besondere Art, die an der Blüte nicht zu erkennen ist", so Radicke.

Vier Tage lang schließlich wird ab nächster Woche auch der Schlosspark Weesenstein mit knapp 4000 Pflanzen aufgehübscht. Knapp 300 Zwiebeln wurden schon im Herbst gesteckt und treiben jetzt aus.

Titelfoto: Steffen Füssel

