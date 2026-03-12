Im Schlösserland wird der Frühling gepflanzt

Dresden - Die Parkanlagen des Schlösserlandes blühen auf! Egal ob auf der Brühlschen Terrasse, im Zwinger, im Großen Garten , im Barockgarten Großsedlitz oder im Schlosspark Weesenstein - überall krempeln die über 50 Gärtner die Ärmel hoch und pflanzen Tausende Frühblüher.

Caroline (19) und Zierpflanzengärtner Tom (31) pflanzen in Pillnitz Hornveilchen und Vergissmeinnicht. © Steffen Füssel

In den nächsten zwei Wochen haben sie alle Hände voll zu tun. Allein im Schlosspark Pillnitz werden 27.000 Hornveilchen und 5000 Vergissmeinnicht gepflanzt.

"Knapp 10 000 Blumenzwiebeln - Tulpen, Narzissen, Kaiserkronen, Spanisches Hasenglöckchen, Hyazinthen und Zierlauch - wurden bereits im Herbst gesteckt", weiß Schlösserland-Sprecherin Anita Radicke.

Im Barockgarten Großsedlitz sind fünf Gärtner im Einsatz. Sie bringen knapp 7000 Pflanzen in die Erde: u. a. über 500 selbst gezogene Tausendschönchen und Gänseblümchen sowie 980 Goldlack-Pflanzen.

Wegen der 2020 eingeschleppten Pilzerkrankung "Tulpenfeuer" muss auch noch in diesem Jahr auf Tulpen verzichtet werden. Erst 2027 ist der Pilz "ausgehungert", und es können wieder Tulpen gesteckt werden.