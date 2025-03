Es wird hässlich im Normalo-Sommerhaus: "Die sind alle so strunzdumm da drin"

Vanessa (28) sieht sich selber eher als zu Unrecht Beschuldigte. © RTL

"Ich stehe vor ganz Deutschland da wie ein Arschloch", ärgert sie sich, als die anderen Kandidaten ihre einzig verbleibenden Verbündeten plötzlich abwerben wollen.

Michelle (28) und Maki (31) wissen unterdessen gar nicht mehr, was sie glauben sollen.

"Ja, ist Karma", freut sich Lisa (23) derweil, dass Vanessa und ihr Richard (29) endlich bekommen, was sie verdienen.

Zugegeben, hintenrum redet die Platinblonde auch über ihre anderen Kontrahenten nicht viel besser.

"Die haben Muskeln wie sonst was, aber die sind alle so strunzdumm da drin", freut sie sich, nachdem sie in einem einfachen Quiz ein paar Punkte machen und sich damit vor der Nominierung schützen konnten.

Bei Vanessa liegen unterdessen die Nerven blank. Sie weiß, dass die einzige Möglichkeit, im Haus zu bleiben, darin besteht, ein Spiel zu gewinnen. Doch das scheint aussichtslos.

Klar muss man da auch mal seinem Ärger Luft machen. Und wie geht das besser, als wenn man Richard einfach ununterbrochen anschreit? Der ist fix und fertig und weiß gar nicht mehr, wohin mit sich.