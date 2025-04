"Du geile Sau": Dieses Normalo-Paar hat das Sommerhaus gewonnen

Bocholt - Nach wochenlangen Streitereien, die denen der Promis in nichts nachstanden, ist die allererste Staffel " Sommerhaus der Normalos " zu Ende gegangen. Das Gewinnerpaar darf sich über 25.000 Euro freuen.

Vor dem Startschuss gibt er seiner Freundin ermutigende Worte wie "Du schaffst das nicht, du wirst verkacken, du wirst umfallen" mit, welche während des Spiels mit Anfeuerungen wie "Meine Fresse, kotzt mich das alles an hier mit dir" verfeinert werden. Komisch, dass diese Strategie nicht von Erfolg gekrönt war ...

Wenig überraschend war es natürlich mal wieder Michelle, die sich und ihrem Partner das Game versaut hat - zumindest wenn es nach Maki geht, der kein gutes Haar an ihrer Performance lässt.

Im Finale können sich Hendrik (28) und Sophie (22) in einem Parcours durchsetzen, der selbst nur beim Zuschauen für Schnappatmung sorgt. Der Klempner ist stolz auf seine Freundin, die aufgrund der anstrengenden Challenge mehrmals beinahe aufgegeben hätte: "Du geile Sau!"

Richard (29) und Vanessa (28) legen sich vor ihrem Rauswurf noch mal mit den anderen Teilnehmenden an. © RTL

Vor dem Halbfinale kracht es aber noch mal zwischen Vanessa (28) und dem Rest der Bewohner. Vor der Nominierung schürt sie mutmaßlich absichtlich Unsicherheiten bei ihrer Freundin Michelle, welche laut Marcel und Lisa allerdings auf Lügen basieren.

"Wie kann man so abgewi**** sein?", rastet Marcel bei der daraus resultierenden Konfrontation aus, sodass selbst der eher zurückhaltende Richard (29) sich einschalten und ihm die Stirn bieten muss.

"Ich hab keinen Bock mehr auf so ein asoziales Pack", fühlt sich Vanessa ungerecht behandelt. "Auch geil von Maki und Michelle, dass sie uns so in den Arsch fi****."

Doch sie lässt sich von der Tatsache, dass sie und Richard von den anderen einstimmig nach Hause geschickt werden, nicht unterkriegen.