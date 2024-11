04.11.2024 13:38 Joggerin am frühen Morgen sexuell belästigt: Wer kann der Polizei helfen?

Ekel-Tat in Monheim am Rhein! Eine Joggerin soll am Wochenende von einem Unbekannten sexuell belästigt worden sein. Jetzt fahndet die Polizei nach ihm!

Von Maurice Hossinger

Am Wochenende hat es in Monheim eine sexuelle Belästigung auf eine 43-Jährige gegeben. Inzwischen sucht die Polizei nach Hinweisen zum Tatverdächtigen. Die Polizei ist mittlerweile auf der Suche nach dem flüchtigen Tatverdächtigen. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa Der Unbekannte soll sich am Samstagmorgen gegen 7.15 Uhr nahe der Bleer Straße der Joggerin genähert und sie sexuell belästigt haben. Das teilte die Polizei am Montag mit. Aufgrund ihrer lautstarken Gegenwehr sah der Mann schließlich von ihr ab und machte sich zu Fuß Richtung Berliner Ring auf die Flucht. Trotz umgehender Fahndung der Beamten konnten sie den Flüchtigen bislang nicht finden. Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: circa 16 bis 20 Jahre alt

1,75 m bis 1,85 m groß

schlanke Statur

braune Haare

südosteuropäisches Erscheinungsbild

schwarze Bomberjacke

schwarzer Kapuzenpullover

schwarze Jogginghose

Umhängetasche Hinweise zum Tatverdächtigen oder zu seinem aktuellen Aufenthaltsort nimmt die Polizei telefonisch unter 0217395946350 entgegen.

