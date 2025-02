Kampf um Sommerhaus-Sendezeit ist eröffnet: Sind diese "Normalos" schlimmer als die Stars?

Bocholt - Die Stars haben Sendepause, stattdessen sind die Otto Normalverbraucher am Drücker - zumindest in der nagelneuen Show "Das Sommerhaus der Normalos". Und bereits die erste Folge zeigt, dass die Reality-Neulinge ihren Vorbildern in Sachen Lästern, Beef und Grüppchenbildung in nichts nachstehen.