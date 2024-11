Kindesmissbrauch: Mehr als 80 Räumlichkeiten in Hessen durchsucht - mit Erfolg!

Wiesbaden/Frankfurt am Main - Im Kampf gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen sind in Hessen über 80 Häuser, Wohnungen und andere Räumlichkeiten durchsucht worden.

Hessenweit verfolgen in der Einheit "FOKUS" (Fallübergreifende Organisationsstruktur gegen Kinderpornografie und sexuellen Missbrauch von Kindern) knapp 170 Ermittler gezielt Sexualverbrechen an Kindern und Jugendlichen. (Symbolbild) © Arne Dedert/dpa

Den insgesamt 84 Beschuldigten würden überwiegend die Herstellung, der Besitz und die Verbreitung von entsprechenden Pornos oder der sexuelle Missbrauch zur Last gelegt, teilten das Hessische Landeskriminalamt in Wiesbaden und die Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt mit. In zwei Fällen bestehe der Verdacht der Vergewaltigung.

Nach den bisherigen Erkenntnissen standen die Beschuldigten untereinander nicht im Austausch, es handelt sich um 83 Männer und eine 1 Frau im Alter zwischen 14 und 74 Jahren.

Insgesamt wurden bei ihnen knapp 630 Speichermedien gefunden, die nun ausgewertet werden müssen.

Die Durchsuchungen fanden am Montag und Freitag vergangener Woche in Frankfurt, Fulda, Gießen, Offenbach, Darmstadt und Wiesbaden statt, außerdem in den Landkreisen Bergstraße, Darmstadt-Dieburg, Gießen, Groß-Gerau, Hersfeld-Rotenburg, Hochtaunus, Lahn-Dill, Limburg-Marburg, Main-Kinzig, Marburg-Biedenkopf, Offenbach, Rheingau-Taunus, Schwalm-Eder, Vogelsberg, Waldeck-Frankenberg und Wetterau.