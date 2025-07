Mehrfacher schwerer Missbrauch von Kindern: Verdächtiger (75) in U-Haft

Gießen - Es geht um den Verdacht des "mehrfachen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern": Ein 75 Jahre alter Mann aus dem mittelhessischen Landkreis Gießen sitzt seit Donnerstag in Untersuchungshaft.

Alles in Kürze

Die Organisation NCMEC wurde auf den 75-Jährigen aufmerksam, da dieser tausendfach verdächtige Dateien in eine Cloud hochgeladen haben soll. (Symbolfoto) © Arne Dedert/dpa

Der Verdächtige sei nach intensiven Ermittlungen im Auftrag der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main am Donnerstag festgenommen worden, wie das Hessische Landeskriminalamt (HLKA) am Freitag mitteilte.

Dem 75-Jährigen werde vorgeworfen, "mehrere auf den Philippinen lebende Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren" mehrfach über das Internet und mit der Unterstützung von erwachsenen Personen auf den Philippinen angewiesen zu haben, "sexuelle Handlungen an sich selbst vorzunehmen, diese live an ihn zu übertragen oder aufzunehmen und die davon entstandenen Aufnahmen an ihn zu übersenden", wie ein Sprecher erklärte.

Zudem bestehe der dringende Verdacht, dass der 75-Jährige sich auch direkt auf den Philippinen an den minderjährigen Opfern sexuell vergangen haben soll.

Die Ermittler wurden durch einen Hinweis der Organisation "National Center for Missing and Exploited Children" (NCMEC) auf den Mann aus Mittelhessen aufmerksam.