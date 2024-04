Knast-Aufseherin wagt heftigen Karrierewechsel: "Harte Arbeit mit vielen Vorzügen"

Australien - Das nennt man wohl eine 180-Grad-Wende! Früher arbeitete Alicia Davis (31) als Aufseherin im Gefängnis, doch dann wagte sie einen krassen Karriere-Wechsel. Inzwischen verdient die Australierin in der Erotik -Branche ihr Geld. Doch weniger Arbeit habe sie dadurch nicht - ganz im Gegenteil ...

Alicia Davis (31) legte einen gewagten Karriere-Wechsel hin. © Montage: Instagram/littlebrunettebaddie2.0

Heute verdient Alicia viel mehr Geld als in ihrem alten Leben. Doch der Erfolg kam nicht von alleine! "Ich habe mir dafür den Arsch aufgerissen, aber es ist etwas, wofür ich nie vergessen werde, dankbar zu sein", erzählt sie im Gespräch mit dem Daily Star.

Nicht nur ihr Job ist inzwischen ein gänzlich anderen - sondern auch ihr Einkommen. Als Erotik-Model habe sie in nur 18 Monaten so viel verdient, wie sie mit ihrer früheren Tätigkeit in sieben Jahre verdient hätte!

Doch das Leben in der Branche sei kein Zuckerschlecken: "Lebensveränderndes Geld kommt nicht dadurch, dass man am Strand sitzt und Cocktails schlürft, wie viele Leute denken [...], sondern dadurch, dass man seine Marke kennt, eine Community aufbaut, seine Fans beliefert und Tag für Tag hart arbeitet", betont die 31-Jährige.

So würde sie sich niemals auch nur einen Tag Pause gönnen. "Arbeite hart und es wird sich auszahlen", ist sich Alicia sicher.