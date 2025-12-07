Melonen statt Kirschen: Laura Müller freut sich auf nächste OP

USA - Laura Müller (25) hat mit ihrer Oberweite Großes vor und will ihre Fans hautnah teilhaben lassen.

Laura Müller (25) will sich im Januar die Brüste vergrößern lassen. © Screenshot/Instagram/@lauramuellerofficial

Die Ehefrau von Schlagersänger Michael Wendler (53) kündigte in ihrer Instagram-Story ein "Breast-Journey" an. Was sich dahinter verbirgt?

"Eine Reise, wie sich meine Boobies jetzt verändern", erklärte die 25-Jährige, während sie in roten Dessous vor der Kamera herumturnte.

Der Termin für die geplante Brustvergrößerung sei schon im Januar, sagte Müller. Bereits Mitte des Jahres hatte die freizügige Brünette durchblicken lassen, dass sie "bald" keine echten Brüste mehr haben werde.

Bei dem Prozess sollen ihre Fans sie zudem auf einschlägigen Erotik-Plattformen begleiten können, so Müller. Dabei wolle sie intime Einblicke geben, etwa wie groß ihre neuen "Kirschen" werden oder welche Form sie bekommen sollen.

Ihre neuen Brüste seien jedoch dann keine "Kirschen" mehr, betonte Müller.