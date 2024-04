Laura Müllers OnlyFans-Song: Lyrisches Fremdschämen auf ganzer Linie

Florida - Laura Müller (23) weiß, wie sie sich vermarktet. Nachdem sie ihre Fans zunächst vermuten ließ, ihren ersten Porno gedreht zu haben, veröffentlichte sie am Donnerstag doch "nur" ihr erstes Musik-Video.

Laura Müller (23) ist mittlerweile seit knapp vier Jahren mit Michael Wendler (51) verheiratet. © Rolf Vennenbernd/dpa

Um Werbung für ihren OnlyFans-Account zu machen, der immerhin umgerechnet 47 Euro pro Monat kostet, suggerierte die Ehefrau von Michael Wendler (51), den Clip nur dort zu sehen.

Kurz nach 18 Uhr erschien das Video zum Song "Superstar" auch auf YouTube. Und was soll man sagen - die 23-Jährige versucht sich jetzt als Rapperin.

Lyrisch geht es natürlich in die Richtung Erotik, halb bekleidet tanzt sich die ehemalige "Let's Dance"-Teilnehmerin durch das Video - mal in einem überdimensionalen Glas, in einem Bett mit zwei Männern oder einem Ferrari.

Ob ihr Mann ihr bei Zeilen wie "Ich mach' es gern im Auto, den Knüppel in der Hand, aber nur in 'nem Ferrari, der ist mir bekannt" oder "Bin auf OnlyFans ein Superstar, habe 100.000 Follower. Bin auf OnlyFans Tag und Nacht, ich weiß doch, was dich glücklich macht" geholfen hat?

Immerhin kennt der Wendler sich mit schlechten Lyrics ("Wenn die Feuermelder brennen, dann regnet's von der Decke") aus.