Frau verkauft ihre Jungfräulichkeit an Hollywood-Star

"Es war eigentlich nichts weiter als eine Escort-Buchung, mit dem Unterschied, dass ich noch nie zuvor Sex gehabt hatte und der gezahlte Betrag viel höher war", so die 22-Jährige, die aus einer streng religiösen Familie kommt.

Für schlappe 1,6 Millionen Pfund (etwa 1,9 Millionen Euro) traf sie sich später mit dem Käufer in einem Londoner 5-Sterne-Hotel. Begleitet wurde sie von einem Mitarbeiter der Escort-Seite.

Ihre Entscheidung fiel im Dezember 2023, wie " Daily Mail " berichtet. Daraufhin meldete sie sich bei einer Escort-Seite an.

Lauras Käufer war auch schon Gast auf Jeffrey Epsteins (†66) Insel, auf der es auch zu Sex mit Minderjährigen gekommen sein soll. © New York State Sex Offender Registry/AP/dpa

Ihre traditionellen Eltern seien zunächst "überrascht" von ihrer Idee gewesen, hätten sie aber später unterstützt.

Die Britin war alles andere als besorgt und konnte es laut eigenen Angaben kaum abwarten, mit dem Mann zu schlafen.

Bereuen tut sie diesen Schritt nicht, auch nicht, obwohl sie wusste, dass ihr Käufer einst Jeffrey Epsteins (†66) pädophile Insel besucht hatte.

Die Kohle war es ihr wert. "Ich konnte kaum glauben, dass ich plötzlich so viel Geld hatte." Sie kaufte Wohnungen, Kleidung und reiste viel. Sie arbeitet noch immer als Escort-Dame.

Mittlerweile verkehrt sie in prominenten Kreisen und sagt, ihr Vorhaben habe ihr viele Türen geöffnet. Aber sie warnt auch: "Natürlich sind damit viele Risiken verbunden. Es ist wichtig, sexuelle Tabus im Vorfeld klar zu kommunizieren." Zudem solle man sich an eine seriöse Agentur wenden, so Laura.