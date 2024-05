Liebes-Comeback bei Julian Zietlow? Er will nur noch mit seiner Frau schlafen

Berlin - Bahnt sich da ein Liebes-Hammer an? 18 Jahre lang waren Fitness-Influencer Julian Zietlow (39) und Ehefrau Alina Schulte im Hoff (37) ein Paar, dann aber erfolgte das Liebes-Aus. Der Berliner schlug einen anderen Weg ein.

"Es tut mir leid!", flüstert der Zweifach-Papa zu Alina. "Du bist meine Frau. Ich will mit dir zusammen sein." Und weiter: "Du hattest immer recht."

Aus dem Fitness-Influencer ist ein Skandal-Influencer geworden. Nun aber scheint er erneut einen anderen Weg einzuschlagen - den zu seiner Ehefrau. Er will seine Ex zurück!

Seine Kinder, seine Ehefrau, das erfolgreiche Fitness-Imperium - alles ließ er in Berlin zurück. Stattdessen drehten sich seine Gaga-Videos um Drogen, Sex und Spiritualität . Er wollte sich "nicht mehr abrackern, um zu gefallen".

In Thailand erfand sich der 39-Jährige neu, nahm Drogen und produzierte vor allem mit seiner Gespielin und Ex-Freundin Kate Kosolovskaia Skandale am laufenden Band .

Zietlow will nach seinen Eskapaden wieder zurück zur Ehefrau. © Screenshot/Instagram/alina_schulte_im_hoff, Screenshot/Instagram/julianzietlow (Bildmontage)

Die Follower haben den Plot-Twist nicht kommen sehen und wollen es nicht so ganz glauben. Zumal der "Rocka Nutrition"-Gründer vergangenes Jahr, als er noch mit seiner OnlyFans-Freundin Kate zusammen war, scharf gegen Alina geschossen hat. "Danke, dass du mich nie aufgegeben hast, obwohl ich dir Unmenschliches angetan habe", schreibt der Spirituelle zu seinem Tränen-Video.

In seiner Instagram-Story hat er ebenfalls eine wichtige Message: "Ich werde nur noch mit meiner Frau schlafen."

Bis auf einen zögerlichen Seufzer bleibt eine Reaktion Alinas zwar aus, doch der Vater der zwei gemeinsamen Kinder meint es offenbar ernst. "Ich kämpfe um sie! In den letzten Wochen wurde mir klar, dass ich ohne meine Familie nicht leben möchte", sagte Zietlow der Bild.

Seit Februar wohnt er wieder auf dem Anwesen. Immer wieder zeigen sie sich auf Social Media als vertraute Einheit. Er habe realisiert, was er aufs Spiel gesetzt habe: "Es ist schrecklich, was ich ihr und ihrer Familie angetan habe", so der Berliner, der um Verzeihung bat. "Ihr kamen die Tränen, doch sie blieb standhaft. Das zeigt ihre Stärke", sagte Zietlow zur Bild.

Dennoch könnte die Liebes-Ampel auf Grün stehen."Wir lernen, uns wieder als Partner zu sehen, die durch tiefe Gefühle verbunden sind. Es ist einfach Liebe. Wir reden jetzt mehr miteinander als je zuvor und sind ehrlich zueinander. Das ist unser Neuanfang."