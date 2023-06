Julian Zietlow beklagt "Psychoterror" von Ex Alina: Jetzt erzählt er die ganze Geschichte!

Seit einigen Tagen eskaliert der Rosenkrieg zwischen Alina Schulte im Hoff (36) und Ex-Partner Julian Zietlow (38) immer mehr. © Screenshot/Instagram/alina_schulte_im_hoff, Screenshot/Instagram/julianzietlow (Bildmontage)

Das jüngste Drama um den verwehrten Kontakt zu seinen Töchtern Lilly (6) und Liv (1) hat Julian Zietlow offenbar schwer getroffen. Hielt sich der frühere Fitness-Influencer lange mit direkten Angriffen auf seine Ex zurück, ist davon in seiner neuesten Story auf Instagram nicht mehr viel übrig.



Ganz ohne die üblichen Provokationen und um Ernsthaftigkeit bemüht beginnt Zietlow seine Erzählung mit den letzten Tagen einer kriselnden Beziehung, die nach 18 Jahren endgültig an ihr Ende gelangt zu sein scheint.

Demnach hatte der 38-Jährige Ende des vergangenen Jahres vier Wochen auf Koh Phangan in Thailand verbracht - "um mich zu heilen", wie er berichtet. Über Weihnachten sei er zurück nach Berlin gefahren, um Alina und die Kids zu sehen. "Ich habe versucht, die Beziehung zu retten, 18 Jahre lang", erklärt Zietlow.

Doch die Zeit in der alten Heimat, in der er allein im Keller schlief, habe ihm nicht gutgetan, fährt der Anhänger des Bashar-Kults fort. "Ich war zurück beim Alkohol, wieder halb süchtig", so Zietlow. Er berichtet von Streit, von einer Situation, in der Alina ihm "komplett den Hals zerkratzt" habe.

Damals sollte es ein gemeinsamer Thailand-Aufenthalt mit der ganzen Familie richten. Doch vergebens: "Gegen Ende habe ich gemerkt: Ich will diese Beziehung nicht, ich liebe diese Frau nicht mehr. Ich habe sie gebeten: 'Bitte geh'."

Zietlow blieb den Februar über auf Koh Phangan. Obwohl er seine Töchter vermisste, ging es ihm besser. Er sagt: "Sobald sie weg war, ging es mir schlagartig geil." In dieser Zeit habe er auch seine heutige Freundin Kate Kosolovskaia (25) besser kennengelernt - und sich Hals über Kopf verliebt!