Liebes-Sensation um "Princess Charming"-Kandidatin Lucia!

Köln - Im "Aftershow" -Podcast wollen Seleya (24) und Lucia (28) eigentlich nur Einblicke in ihre Zeit bei "Princess Charming" geben, doch dann lüften sie ein unerwartetes Geheimnis!

Seleya (24, l.) und Lucia (28) entschieden sich gegen die Princess und füreinander. © RTL

"Wie ist unser Beziehungsstatus?", wollen die Fans von den beiden Kandidatinnen wissen und beide verraten, dass sie bereits in Thailand ein Paar geworden sind!

"Nach 'ner Woche oder so", ergänzt Lucia glücklich. Eigentlich sei Seleya nicht der Typ Frau, welcher sich zu schnell in eine Beziehung stürzen würde, doch bei der 28-Jährigen habe sie gerne eine Ausnahme gemacht. Mittlerweile sucht Lucia sogar eine Wohnung in Köln, um mehr Zeit mit ihrer Freundin verbringen zu können.

Es sei für beide ein berauschendes "Freiheitsgefühl" gewesen, aus der Show geflogen zu sein und ihre Beziehung ausleben zu können. Zur "Princess" Lea (30) haben die beiden keinen Kontakt mehr und das aus gutem Grund:

"Ich würd' sagen, dieser Beigeschmack, wie Lea reagiert hat auf die ganze Sache, ist immer noch präsent bei mir (...)", erklärt Lucia und ist immer noch sauer, wie ihre Reise mit Lea zu Ende ging.