"Princess" Lea schmeißt nach sündiger Pool-Party sechs Kandidatinnen raus

Thailand - Nach der wilden Knutsch-Orgie in der "Princess Charming"-Villa zieht die "Princess" Lea (30) Konsequenzen. Doch nicht nur zwischen Lucia (28) und Seleya (24) scheint es zu knistern ...

Bei der Zeremonie am Abend handelt Lea dann konsequent und schmeißt sowohl Seleya als auch Lucia raus. "Ich finde es schade, dass ich so früh schon gehen muss. Ich weiß, dass es mit Lea eine krasse Connection gibt, und hätte sie gerne weiter kennengelernt", bedauert die Leipzigerin.

"Ich hab mir schon gedacht, dass ihr euch näherkommt, aber dass ihr miteinander schlaft an so einem frühen Punkt, damit hab ich nicht gerechnet und das hat mich getroffen", verdrückt Lea sogar einige Tränen. Schließlich hatte Lucia ihr bei ihrem Übernachtungsdate ein gutes Gefühl gegeben - zeitgleich aber über ihre polyamore Lebenseinstellung aufgeklärt.

So smooth klappt das aber nicht - mit ihrem Geständnis zerstört Seleya die ausgelassene Feier-Stimmung auf dem Boot und fängt sich ein paar harsche Wort seitens der "Princess" ein.

Nach ihrer gemeinsamen Nacht wachen die Turteltauben Lucia und Seleya eng umschlungen nebeneinander auf und werden nur durch ein anstehendes Boot-Date mit der "Princess" auseinandergerissen. Die Gelegenheit will Seleya gleich nutzen, um Lea gegenüber ehrlich und transparent zu sein.

Im Gespräch mit Inci will Lea das Verhältnis der beiden Frauen klären. © RTL

Doch damit nicht genug: Mit Tay (25), Sarah (20), Melissa (28) und Sina (24) müssen vier weitere Frauen die Villa verlassen. "Es fällt mir nicht schwer, die Frauen zu gehen lassen, zu denen ich noch keine Verbindung spüre", so die "Princess".

So ganz geregelt will das Dating-Prozedere in der Villa aber trotzdem nicht weitergehen. Auch zwischen Marlen (31) und Inci (27) scheint es während der Pool-Party gefunkt zu haben und es fiel der ein oder andere Kuss.

"Ich spüre eine krasse Anziehung und fand es schwer, einfach nur neben dir einzuschlafen", resümiert der Rotschopf die ersten Annäherungsversuche. Auch dieser Flirt wird Lea pflichtbewusst gebeichtet.

"Ich will dir sagen, es war aber einfach nur Spaß", versichert Marlen, während Inci sich eindeutig mehr mit ihrer Zimmergenossin vorstellen kann. Ob die "Princess" noch eine weitere Liebesbeziehung verkraftet, von der sie nicht Teil ist?

Alle Irrungen und Wirrungen in der "Princess Charming"-Villa könnt Ihr ab sofort bei RTL+ streamen.