Lügengeschichte aufgeflogen: Chirurg verliert Beine nicht unverschuldet

Truro (England) - Empörende Hintergründe: Ein Chirurg (50) aus England verlor beide seiner Unterschenkel - anders als anfangs angenommen fügte er sich das Leid selbst hinzu.

Schon 2021 teilte Neil Hopper (50) freudestrahlend Bilder seiner Beine. © Instagram/bionicsurgeon

Neil Hopper zog im Jahr 2020 die Aufmerksamkeit auf sich, als er in der englischen Frühstücksfernsehsendung "This Morning" über seine amputierten Beine erzählte.

Seiner Geschichte nach verlor er die unteren Teile seiner Beine infolge einer Sepsis (Blutvergiftung), während er mit seiner Tochter campen war, so The Sun. Doch damit hatte der Chirurg die ganze Nation angelogen.

Im Jahr 2025 kam dann die Wahrheit ans Licht: Hopper fügte sich mit Trockeneis schwere Verletzungen zu, die schließlich zu einem Absterben der Beine führten. Der Grund? Sein Amputationsfetisch.

Hinzu kam, dass der Brite mehr als umgerechnet 500.000 Euro von zwei Versicherungen heraushandelte und drei Anklagepunkte wegen des Besitzes extremer Pornografie gestand. Hopper wurde vergangenes Jahr zu 32 Monaten Haft verurteilt.

Nun strich ein Gericht den ehemaligen Gefäßchirurgen aus dem GMC-Register (Ärzteregister) - ein offizielles Verzeichnis des General Medical Council (GMC). Ärzte, die im Vereinigten Königreich praktizieren wollen, müssen dort registriert sein.