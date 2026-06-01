Vierfachvater erhält Diagnose "Ischias" - zwei Jahre später ist er tot

Lancaster (Großbritannien) - Tragische Fehldiagnose in Großbritannien : Ärzte schoben die Beschwerden von Familienvater Joe Till (†33) auf Rückenprobleme. Doch in Wahrheit litt der Brite an einer aggressiven Form von Blutkrebs - die ihn das Leben kostete.

Joe Till (†33) starb an Blutkrebs. © Screenshot/GoFundMe/Joseph Till

Monatelang plagten den Vater von vier Kindern starke Schmerzen im Bein, die einen regelrechten Ärztemarathon zur Folge hatten.

Wie der britische "Mirror" berichtete, suchte der Mann über mehrere Monate hinweg verschiedene Notfallambulanzen auf - mit dem immer gleichen Ergebnis: Ursache seiner heftigen Beinschmerzen seien Probleme mit dem Ischiasnerv, attestierten ihm die Ärzte.

Doch als Joe eines Tages so schlimme Schmerzen hatte, dass er keine Treppen mehr steigen konnte, wurde er misstrauisch.

Im Juli 2024 erhielt er schließlich die Schock-Diagnose: Mediziner stellten fest, dass der Familienvater an einem diffusen großzelligen B-Zell-Lymphom im vierten Stadium litt, einer aggressiven Form von Blutkrebs.

Besonders tragisch: Nach dem anfänglichen Irrtum der Ärzte hatte sich der Krebs zum Zeitpunkt der Diagnose bereits in Joes Körper ausgebreitet und unter anderem das Knochenmark befallen.