Mann (†41) bricht nach Spritze im Studio zusammen: Sex-Arbeiterin festgenommen

Es werde wegen des Verdachts der Körperverletzung mit Todesfolge ermittelt, teilten Mordkommission und Staatsanwaltschaft Berlin am Mittwoch gemeinsam mit.

Zudem sei die Sexarbeiterin festgenommen worden, hieß es weiter. Dabei soll es sich um die Freundin des Opfers handeln.

Nach derzeitigen Ermittlungsstand und Aussagen brach der Mann bei gemeinsamen sexuellen Handlungen mit ihr zusammen. Daraufhin alarmierte die 39-Jährige die Rettungskräfte am Dienstagabend gegen 17.45 Uhr in das Studio in der Otto-Suhr-Allee.

Trotz Wiederbelebungsmaßnahmen verstarb der 41-Jährige in einem Krankenhaus.

Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass dem Mann ein Anästhetikum gespritzt wurde. Wer ihm das Betäubungsmittel injizierte und aus welchem Grund, dazu machten die Behörden zunächst keine Angaben.