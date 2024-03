Mann entblößt sich vor Verkäuferin und spielt an seinem Penis herum

Burgstädt - Schock für eine Verkäuferin aus Burgstädt ( Landkreis Mittelsachsen ) am Dienstagabend: Ein bislang unbekannter Mann entblößte sich vor der Frau, spielte währenddessen an seinem Penis herum!

Ein Mann entblößte sich am gestrigen Dienstag vor einer Verkäuferin in Burgstädt (Landkreis Mittelsachsen). Die Polizei sucht nun Zeugen. (Symbolbild) © Fotomontage: 123RF/Boris Bulychev, Heiko Kueverling

Der Vorfall geschah gegen 19 Uhr in einem Geschäft in der Straße der Einheit. Die Verkäuferin stellte kurz vor Ladenschluss Ausstellwaren in das Geschäft, als plötzlich ein unbekannter Mann auftauchte.

Er hatte die Hose heruntergelassen und spielte an seinem Penis herum. Dabei kam er wortlos auf die Frau zu.

Die Verkäuferin schrie den Mann an und verständigte die Polizei. Anschließend rannte der Unbekannte davon.

So wurde der Täter beschrieben: