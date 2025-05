Nächtliche Igel-Killer: Diese Stadt macht Jagd auf Mähroboter

Dresden/Leipzig - Wenn sich die Abendröte übers Land legt, wuseln sie los: Igel sind vor allem abends und nachts auf der Suche nach Essbarem. Fündig werden sie meist in Gärten - in denen sie immer häufiger auf erbarmungslose Mähroboter stoßen. Leipzig verhängt nun saftige Strafen für skalpierte Meckis. Dresden appelliert zunächst nur an seine Gärtner.

Der Grund: Allein in der Messestadt wurden im vergangenen Jahr etwa 400 Igel durch Gartenmaschinen verletzt. Wenigstens jeder Zehnte davon erlag seinen Verletzungen. Die Dunkelziffer sei deutlich höher, weil sich die verwundeten Stacheltiere meist verkriechen, so das Rathaus.

"Igel vertrauen bei Gefahr auf ihre Strategie und rollen sich zusammen", erklärt Dresdens Umweltamts-Chef René Herold (45). Aber "die Stacheln schützen nicht vor den sich nahezu lautlos nähernden Robotern".

Wer diese Horror-Unfälle überlebt, müsse fortan mit körperlichen Behinderungen leben. Und das, während auch immer mehr Igel-Feinde - Dachs, Fuchs, Waschbär, Uhu - in die Stadt gezogen sind.

"Igel brauchen Rückzugsorte. Wer ihnen helfen möchte, der legt in seinem Garten wilde Ecken an, also etwa einen Laubhaufen mit Holz, der als Unterschlupf dient. Davon profitieren auch andere Wildtiere", so Herold weiter.

Und fürs Anlegen von wilden Ecken oder Rasenmähen gilt doch eh: Respekt, wer's selber macht ...