"Meine Familien-Firma": Elmar (67) verdient sein Geld mit selbst geschnitzten Holz-Dildos

Frankfurt am Main /Odenwald: Bei "Meine Familien-Firma - Verwandt und fleißig" will Elmar (67) seine selbst geschnitzten Holz-Dildos auf Familien- und Verbrauchermessen anbieten. Ob das gut geht?

"Das ist jetzt ein neues Modell [...], das ist ein Vibrator für beide. Die Frauen lieben es, damit sie ihren Partner auch mal mit verwöhnen können", erklärt Elmar stolz, während er seinen Messestand plant. Das größte Modell, den Goliath mit zehn Zentimetern Durchmesser, lässt er aber lieber erst einmal in der Manufaktur.

Bereits seit 15 Jahren stellen Elmar und seine Frau Maria (63) Vibratoren und Massagegeräte aus Fichtenholz her. Tochter Jasmin (33) und Schwiegersohn Dominik (37) unterstützen die beiden tatkräftig. Mit 17 Jahren entdeckte Tochter Jasmin die heimliche Dildo-Produktion der Eltern und wollte direkt selbst einen für sich haben.

Am Messetag herrscht dann tatsächlich großer Andrang am Dildo-Stand. Der fachkundige Elmar ist in seinem Element und präsentiert die erotischen Geräte mit Hingabe. Als er einer Kundin die verschiedenen Stimulationsstufen auf der Hand vorführt, muss die dann doch verschämt kichern. Gekauft wird aber trotzdem.

"Schlussendlich ist das neue Wort Stimulator anstatt Vibrator für den normalen Mensch [...] einfacher anzunehmen", freut sich Tochter Jasmin über ihre geniale Werbeidee.

