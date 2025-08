Gropiusstadt: Berlins Problem-Viertel im knallharten Realitätscheck

Die Berliner Gropiusstadt wurde in den 1960er- und 1970er-Jahren eigentlich als moderne Großwohnsiedlung erbaut. © Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Bei "stern TV am Sonntag" reiste Reporterin Carolin von der Groeben zu den Original-Schauplätzen des Films "Sonne und Beton". Das Buch zum Film kommt von Comedian Felix Lobrecht (36), inspiriert von seiner Kindheit in der Gropiusstadt.

Darin schildert er das harte Leben in dem Viertel, das seit Jahren vor allem mit hoher Kriminalität, Gewalt und Armut in Verbindung gebracht wird. In einem Realitätscheck will Carolin herausfinden, ob diese Themen noch allgegenwärtig sind.

Bei ihrer Recherche trifft sie Daniel. Er habe fünf Jahre Heroin geraucht und sei seit anderthalb Wochen "clean". Angefangen habe er mit seiner damaligen Freundin. "Die Hand-Augen-Koordination war während des Entzuges komplett am Arsch. Da bin ich immer noch am Üben", so der Gropiusstadt-Bewohner.

Er wohnt im neunten Stock der Betonbauten, ist arbeitslos und hat bereits Mitte des Monats nur noch knapp 12 Euro zum Leben. Aus Langeweile gerät er in Schlägereien und beginnt mit dem lebensgefährlichen Hobby S-Bahn-Surfen.

Sein größter Wunsch sei eine eigene Familie. Seine Kinder wolle er dann in einem anderen Viertel großziehen. "Es gibt zu viele schlechte Einflüsse. Allein die U-Bahn-Strecke, dort sind viele Leute, die einen verleiten, etwas zu nehmen, was man nicht nehmen will", so der geborene Berliner.