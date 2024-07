Mia Julia legt Seelen-Striptease hin: "Wir leben nur einmal"

Mia Julia Brückner (37) lässt tief blicken. © Screenshot/Instagram/mia_julia_brueckner_offiziell

In einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram stellte sich die 37-Jährige all dem, was ihre Fans umtreibt.

Ein User wollte demnach wissen, was die Ballermann-Bardin ihrer Netz-Gemeinde mit auf den Weg geben würde und was sie anders in ihrem Leben gemacht hätte.

Hierzu holte die Party-Sängerin weit aus. "Hör auf deinen Körper und kümmere dich um ihn. Du hast nur den einen", teilte sie ihren ersten Gedanken mit der Community.

Auch riet die bajuwarische Beauty, niemandem so schnell zu vertrauen und den eigenen Kreis kleinzuhalten.

Zudem sei es wichtig, schnell zu erkennen, "wer nur dein Geld und Fame möchte".

Darüber hinaus legte die "Peter Pan"-Interpretin ihren Fans ans Herz, sich Zeit für den Partner und/oder die Familie zu nehmen. Mia Julia ist bereits seit 2009 glücklich mit ihrem Mann Peter verheiratet, bislang aber kinderlos. Der Grund: Ihre innere Uhr habe einfach nie getickt.



Auch auf den Aspekt Geld ging die Stimmungssängerin ein: "Gönn dir direkt eine gute Steuerkanzlei."

Ferner sei es wichtig, berichtete die Bierkönig-Queen, sich mit den eigenen Ängsten auseinanderzusetzen und im "Jetzt zu leben". Daher hob die Party-Blondine hervor: "Zögere nicht so lange, sondern mache es! Wir leben nur einmal."