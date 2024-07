23.07.2024 06:30 682 Micaela Schäfer mag es, sexualisiert zu werden, aber eine Sache nagt an der "Nacktschnecke"

In einem Interview hat Micaela Schäfer verraten, was sie an der erwachsenen Plattform Only-Fans besonders prickelnd findet - und was an dem Erotik-Model nagt.

Von Mia Goldstein

Berlin/Wien - Die selbsternannte "Nacktschnecke" Micaela Schäfer (40) liebt es, sich im Adamskostüm zu zeigen. In einem Interview hat das Erotik-Model verraten, was sie an der erwachsenen Plattform OnlyFans besonders prickelnd findet - und was an ihr nagt. Micaela Schäfer (40) liebt es, auf OnlyFans aktiv zu sein. © Screenshot/Instagram/micaela.schaefer.official (Bildmontage) Die Berlinerin liebt es, sexualisiert zu werden, dafür hat sie sich bewusst entschieden, wie sie im krone.tv gegenüber sagte. Seit mehr als zwei Monaten zieht das Erotik-Sternchen auf OnlyFans blank und ihre Bilanz darüber fällt überaus positiv aus: "Es macht richtig Spaß!" An der Erotik-Plattform mag Micaela besonders, dass sie sich wirklich nackt vor der Kamera und vor allem besonders privat zeigen kann. Micaela Schäfer Beziehungs-Aus bei Micaela Schäfer: Das ist der Trennungsgrund! Meist fast ungeschminkt und ausschließlich Zuhause verdreht die "Nacktschnecke" ihren Followern mit direktem virtuellem Kontakt den Kopf. "Ich ärger mich, dass ich es nicht schon früher gemacht hab", sagte Micaela im Interview freudig über ihre neue Tätigkeit. Müsste sie sich einen neuen Job außerhalb des Showbusiness suchen, hätte die Berlinerin jedoch spontan eine Idee. Micaela Schäfer: Beziehungen brachten keine ewige Liebe aber Ideen Micaela schäer (r.) genießt ihr Single-Leben und ist freizügig mit Julian F.M. Stöckel (37, M.) und seinem Freund Marcell Damaschke (28) unterwegs. © Marcus Brandt/dpa Da Micaela fünf Jahre lang mit Gastronom Adriano Hess (45) liiert war, bekam die Porno-Darstellerin Einblicke in die gehobene Berliner Küche. Auch ihr vorheriger Partner Sternekoch Klaus Brunmayr trug zu ihrer kulinarischen Bereicherung bei. So liegt es für die 40-jährige Single-Dame auf der Hand, dass sie sich nach ihrer Karriere als Nacktmodel im Gaststättengewerbe sehen könnte. Doch Fans müssen sich nicht sorgen. Bis zur Rente möchte Micaela ihrem derzeitigen Beruf nachgehen und bleibt ihren treuen Fans erhalten, wie sie im Interview sagte und bereut keineswegs den Weg in die Erotik-Branche eingeschlagen zu haben. Micaela Schäfer Schock-Diagnose! Micaela Schäfer kann keine Kinder mehr bekommen Was jedoch an dem Erotik-Sternchen nagt, sind rückblickend Momente in Reality-Shows, in denen sie "zu nett" gewesen sei. "Im Nachhinein denke ich mir 'Boah, dem hättest Du mehr Paroli bieten müssen, diesem Blödmann!'", so das Erotik-Model mit Hang zur Harmonie.

