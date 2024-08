Mit rohen Eiern und Hundekot: Mann soll Nachbarin terrorisiert haben!

Jörg M. gibt nur zu, was kaum mehr zu leugnen ist: Bei einer Attacke auf das Auto erwischte ihn die Polizei, mit dem Rest will er nichts zu tun haben. Nach einer Hausdurchsuchung wollte er seine Frau anrufen, will nur deshalb in der Nähe der Nachbarin eine Eisdiele besucht haben.

Doch Jörg M. erwähnte beiläufig, vor mehreren Jahren eine Schizophrenie attestiert bekommen zu haben.