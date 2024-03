Moderator Yared Dibaba bei "Rote Rosen": Es ist nicht sein erstes Mal

Yared Dibaba (54) ist demnächst wieder bei "Rote Rosen" zu sehen. © Marcus Brandt/dpa

Das verkündete das Format unter anderem am Donnerstag auf Instagram. "Wir freuen uns sehr, dass du wieder bei uns bist! Was er dieses Mal in Lüneburg vorhat, erfahrt ihr demnächst"

Einige Fans wussten mit der Nachricht zunächst recht wenig anzufangen und fragten sich, wer dieser Mann überhaupt sei.

Gekonnt charmant reagierte der Moderator in den Kommentaren auf so viel "Unwissenheit" und scherzte: "Ich kenn' mich manchmal auch nicht - gerade morgens."

Aber welche Rolle wird der 54-Jährige (erneut?) übernehmen?

Ein aufmerksamer Zuschauer der Telenovela ist sich sicher und klärt auf: "Bauer Knut Petersen, der sich um die Pacht des Wendland-Hofes von Tina Richter (Katja Frenzel) bewirbt."

Damit scheint der Fan wohl recht zu haben. In dieser Rolle trat er nämlich schon im Jahr 2019 bei "Rote Rosen" in Erscheinung. Auch das Outfit in dem er in dem Instagram-Post zu sehen ist, ein Holzfällerhemd, scheint hervorragend zu passen.