Nach Baby-Hammer: "Rote Rosen"-Star ist verlobt!

"Rote Rosen"- Star Sebastian Deyle (47) und Partnerin Pia haben sich verlobt. © Bildmontage: Screenshots Instagram/sebastiandeyleofficial

Eine traumhafte Kulisse am Strand von San Diego, ein romantischer Sonnenuntergang und das Wwchtigste: ein glitzernder Klunker an der Hand seiner Zukünftigen. Schauspieler Deyle und Partnerin Pia sind verlobt!

"She said yes!", schreibt der 47-Jährige zu den romantischen Verlobungs-Schnappschüssen auf Instagram. Überglücklich strahlen die werdenden Eltern in die Kamera.

Deyle und seine Partnerin, die nicht in der Öffentlichkeit steht, kennen sich bereits mehr als zehn Jahren. Nachdem sich die beiden zwischenzeitlich aus den Augen verloren hatten, machten sie im November 2023 ihre Beziehung öffentlich.

Erst vor sechs Tagen verkündete das Paar, dass sie Eltern werden. Es ist das erste Kind der Verlobten. Am 30. Oktober soll es auf die Welt kommen. Ob die Hochzeit noch vor der Geburt stattfindet? Weitere Infos für ihren großen Tag teilte das Paar bislang nicht.