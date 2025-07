15.07.2025 17:16 Kuscheldeckchen, Vitamin-Shots und Kopfmassagen: Ein Tag am "Rote Rosen"-Set mit Thore Lütje

In der Sommerpause gibt's von der ARD-Telenovela "Rote Rosen" Einblicke hinter die Kulissen. Ein Tag am Set mit Thore Lütje ist in der Mediathek zu sehen.

Von Tobias Bruns

Lüneburg - Seit dem 27. Juni müssen sich Fans der ARD-Telenovela "Rote Rosen" in Geduld üben. In der neunwöchigen Sommerpause gibt's von der Produktion aber kleine Leckerbissen - in Form von einem Blick hinter die Kulissen. Alles in Kürze Thore Lütje gibt einen Blick hinter die Kulissen von Rote Rosen.

Der Schauspieler zeigt seinen Tag am Set in der ARD-Mediathek.

Lütje mixt sich einen Vitamin-Shot und erhält keine Kopfmassage.

Er spielt mit dem Baby, das seine Tochter Olivia darstellt.

Die Sommerpause von Rote Rosen endet am 1. September 2025. Mehr anzeigen Thore Lütje (32) hat im "Rote Rosen"-Studio sein eigenes Kuscheldeckchen. © ARD/Thorsten Jander "Hier wird niemand zu etwas gezwungen. Außer die Spielerinnen und Spieler", sagte Thore Lütje (32) bedeutungsschwanger. Dabei gewinnt man einen ganz anderen Eindruck, wenn man den Schauspieler digital zum Dreh begleitet. Diese Möglichkeit eröffnet sich bei "Ein Tag am Set mit Thore" in der ARD-Mediathek. In einem rund sieben Minuten langen Video können Fans dem Flensburger über die Schulter schauen. Los geht's im Bett. "Ich bin wieder viel zu spät dran, so wie es meine Natur ist", so der 32-Jährige, als er gehetzt aus dem Bett springt. Doch kein Problem, im Studio wird entschleunigt. In der Kantine mixt sich Lütje erstmal einen Vitamin-Shot aus Karotte, Ingwer und Rote Beete zusammen. "Und weil wir heute mal nicht so sein wollen, nehmen wir ein kleines Stück Apfel. Ist eigentlich überhaupt nicht gut für meinen Teint", sagte der Schauspieler. Auf dem Weg zur "Generalüberholung" in der Maske gibt's einen kleinen Klönschnack mit Mehmet Daloglu (29), mit dem an diesem Tag eine Szene auf dem Programm steht. Auf ebenjenes wirft Lütje noch einen schnellen Blick, dann ist der Fahrplan klar. "Jetzt lasse ich mir noch eine Dreiviertelstunde Zeit und dann komme ich in Stress", so Lütje selbstironisch. Thore Lütje bekommt keine Kopfmassage: "Ich war nie nett" Thore Lütje (32, m.) spielt in der Telenovela Simon Dahlmann. © NDR Aber von wegen. Nach einem Päuschen mit Kuscheldeckchen auf dem Sofa werden in der Garderobe fix die bereitgelegten Klamotten übergeworfen, dann gehts zur "Sanierung". "Die Maske ist eigentlich mein Lieblingsort, weil da beginnt eigentlich die Entspannung am Tag", erzählte der Schauspieler, der in der Telenovela Simon Dahlmann darstellt. "Da werden wir hübsch gemacht und bekommen, wenn wir nett sind, noch eine Kopfmassage", so Lütje. "Aber ich bekomme die nicht mehr. Ich war nie nett." Da bekommt man allerdings einen ganz anderen Eindruck, als es um "sein" Baby geht. Denn das Baby, welches bei "Rote Rosen" seine Tochter Olivia darstellt, mag keinen Brei und bekommt von dem Schauspieler höchstpersönliche zwei Bananen gemanscht. Ob so viel "väterliche" Fürsorge ausreicht, um das Kind für den Dreh zu begeistern? Das erfahren die Fans erst ab dem 1. September 2025, wenn die Sommerpause vorüber ist. Für die Szene hat die Produktion lediglich 20 Minuten Zeit. Wenn das Baby keine Lust hat, muss es natürlich nicht vor die Kamera. Und nach den 20 Minuten? Mittagessen! "Dann werde ich die Kollegen noch ein bisschen stören, werde die alle neidisch machen, weil ich jetzt schon Feierabend habe", so Lütje. Dann wird er wohl auch in Zukunft auf Kopfmassagen verzichten müssen.

Titelfoto: ARD/Thorsten Jander