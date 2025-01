Weil sie über ihr Geschlecht log: Messer-Attacke auf Transgender-Mädchen

Harrow (England) - Mit ein paar Gleichaltrigen wollte eine junge Transgender -Teenagerin eines Abends in einer Rollschuh-Disco feiern. Doch was sie nicht wusste: Die jungen Leute hatten einen perfiden Plan, um sie zu töten. Jetzt stehen sie vor Gericht.

Eine Täterin zückte während der Schlägerei ein Messer. (Symbolbild) © Paul Zinken/dpa

Laut einem Bericht von Daily Mail ereignete sich die Tat bereits im vergangenen Jahr.

So schilderte die Transgender-Teenagerin, dass sie zu einer Rollschuh-Disco gelockt wurde. Dort stellte sich jedoch heraus, dass dies nur ein Vorwand war, um sie in eine Falle zu locken.

So lauerten ihr in der Disco fünf weitere Jugendliche auf, die sie zu Boden warfen und auf sie einschlugen. Schließlich kam es sogar so weit, dass ein Mädchen aus der Gruppe ein Messer zog und ganze 14 Mal auf das wehrlose Opfer am Boden einstach.

Ihre Tat filmten die fünf Teenager und posteten sie anschließend auf der Social-Media-Plattform Snapchat. Die Messerstecherin - Summer Betts-Ramsey (20) - schrieb mit lachenden Emojis unter ihren Post: "Ich geh ins Gefängnis … Bruder, ich habe zwölfmal auf sie eingestochen."

Wie durch ein Wunder überlebte das Transgender-Mädchen die Tat und wurde anschließend in ein nahe gelegenes Krankenhaus eingeliefert.