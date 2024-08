Nach Namens-Hammer: Damit will Cora Schumacher als Nächstes Schluss machen!

Cora Schumacher (47) scheint nach dem Coming-out ihres Ex-Mannes Ralf nach einem Neuanfang zu streben. © Instagram/coraschumacher

Seitdem Ex-Mann Ralf Schumacher (46) die Liebes-Bombe um seine Sexualität hatte platzen lassen, geht es auch im Leben von Cora drunter und drüber: Die geschiedenen Eheleute machten sich öffentlich schwere Vorwürfe, bezichtigten sich gegenseitig der Lüge und leakten sogar private Chatverläufe.

Cora gab daraufhin am Sonntag bekannt, schon bald wieder unter ihrem Mädchennamen Brinkmann auftreten zu wollen - und nun folgte gleich der nächste einschneidende Schritt!

Wie die ehemalige "Dschungelcamperin" am Montag auf ihrem Instagram-Kanal ankündigte, soll auch mit "OnlyFans" ab sofort Schluss sein.

Dort hatte sich die Blondine im Juli 2023 einen Account unter dem Namen "justcora76" angelegt und ihre Fans seither mit anzüglichem Content versorgt. Bis jetzt.

"OF [OnlyFans] hat mir vielleicht für einige Monate die notwendige Selbstbestätigung gegeben, die ich gerade zu diesem Zeitpunkt so sehr gebraucht habe", offenbarte die 47-Jährige nämlich in ihrer jüngsten Story, ehe sie verkündete: "Ich habe ich mich allerdings entschieden, den Account gänzlich aufzulösen."