Überraschung von Cora Schumacher: Diese Aktion sorgt für Staunen

Düsseldorf - Jetzt zeigt sich ihr Klinikaufenthalt auch ganz offensichtlich in ihren Taten! Nach wochenlanger Funkstille sorgt Cora Schumacher (48) plötzlich mit einer unerwarteten Aktion für Aufsehen.

Ganz wollte ihre Altpapiertonne aber nicht so richtig mitspielen. Bereits nach kurzer Zeit war kein Platz mehr, um die restlichen Erinnerungen an ihr früheres Leben über den Jordan gehen zu lassen.

Im wahrsten Sinne des Wortes! Denn via Instagram ließ die Ex-Affäre von Oliver Pocher (47) ihre Community am neuesten Fortschritt ihrer Therapie teilhaben und teilte das Foto einer bis oben hin randvoll gefüllten Altpapiertonne.

Statt nur im Kopf will die 48-Jährige scheinbar auch in ihren heimischen Schränken so richtig ausmisten. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Cora Schumacher

Dass die durchaus überraschende Maßnahme für die Ex-Dschungelcamperin einen wichtigen Schritt in Sachen mentaler Heilung bedeutet - daraus machte Cora keinen Hehl. "Betrachtet mich als fast geheilt, sobald der ganze Rotz raus ist."

Schon in den nächsten Tagen wolle sie den Rest entsorgen, um nicht nur in den Schränken, sondern vielmehr in ihrem Kopf für Platz zu sorgen. "Leider hat die Tonne die Schnauze randvoll, aber wird ja bald geleert."

Eine lustige Anspielung konnte sich das ehemalige Boxenluder dann doch nicht verkneifen. Beim Auspacken eines neu bestellten Spiegels hatte die 48-Jährige offensichtlich so ihre Mühen, schrieb humorvoll: "Okay, ich gebe es ja zu. Ich brauche einen Mann."

Statt die Aussage auf eine partnerschaftliche Beziehung zu münzen, entgegnet Cora ganz schnell: "Aber nur zum Aufhängen - also den Spiegel."