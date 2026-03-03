Nackte Schwangere an Bundesstraße sorgt für Empörung

Hohenhameln - Umgeben von Feldern, Bäumen und Windrädern sorgt ein neues Kunstwerk im Landkreis Peine für Aufregung. Eine Statue, die eine nackte Frau zeigt, steht seit kurzem am Straßenrand der Bundesstraße 494 bei Hohenhameln-Bründeln , nordöstlich der Kreisstadt. Das gefällt nicht allen in dem Örtchen mit 164 Einwohnern.

Bildhauer Dieter Homeyer steht vor seiner Statue "Mea Dea" an einem Feld an der Bundesstraße 494 bei Bründeln im Landkreis Peine. © Julian Stratenschulte/dpa

"Einer sagt so, einer sagt so", sagte eine Anwohnerin. Sie finde das Werk "nicht unnett". Ob es eine Fruchtbarkeitsgöttin, wie das Werk mitunter bezeichnet wird, brauche? "Mehr Kinder wären schön, dann wäre mehr Leben im Dorf", sagte sie.

Ein anderer Anwohner sagte: "Kunst bereichert die Welt, in unserer schlechten Welt, die wir schon haben." Ein weiterer sagte, er halte nicht viel davon, auch wenn er die künstlerische Arbeit respektieren könne. Von einem anderen hieß es: "Im Grunde genommen ist mir das völlig egal."

Ganze 6,20 Meter misst die aus Stein gehauene Figur mitsamt ihrem Sockel. Sie wiegt 20 Tonnen und zeige eine "hochschwangere Frau mit prallen Formen".

Einiges sei bewusst überzeichnet, damit die markante rote Farbe des aus der Nähe von Salzburg stammenden Steines nicht die gesamte Aufmerksamkeit einnehme.