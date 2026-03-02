Polizei umstellt nach Schussgeräuschen Wohnhaus in Niedersachsen: Zwei Tote

Bramsche - In einem Wohnhaus im niedersächsischen Bramsche nördlich von Osnabrück haben Einsatzkräfte einen toten Mann und eine schwer verletzte Frau entdeckt.

Die Polizei war vor Ort im Einsatz. © Ulf Zurlutter/Nord-West-Media TV/dpa

Einsatzkräfte fanden den 86-jährigen leblos, wie Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mitteilten. Eine 62-jährige Frau wurde zunächst lebensgefährlich verletzt aufgefunden, Rettungsversuche blieben aber ohne Erfolg.

Die Frau sei noch vor Ort ihren schweren Verletzungen erlegen, sagte ein Polizeisprecher. Ermittler durchsuchten das Haus und sicherten Spuren. Dabei fanden sie eine Schusswaffe.

Nach den Angaben der Ermittler ging gegen Mittag ein Notruf ein, in dem über mehrere schussähnliche Geräusche und Schreie berichtet wurde. Ein Großaufgebot rückte daher in den Stadtteil Gartenstadt aus.

Die Einsatzkräfte sicherten zunächst die Situation und teilten mit, dass keine Gefahr für die Bevölkerung bestehe.