Polizei umstellt nach Schussgeräuschen Wohnhaus in Niedersachsen: Zwei Tote
Von Christian Brahmann
Bramsche - In einem Wohnhaus im niedersächsischen Bramsche nördlich von Osnabrück haben Einsatzkräfte einen toten Mann und eine schwer verletzte Frau entdeckt.
Einsatzkräfte fanden den 86-jährigen leblos, wie Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mitteilten. Eine 62-jährige Frau wurde zunächst lebensgefährlich verletzt aufgefunden, Rettungsversuche blieben aber ohne Erfolg.
Die Frau sei noch vor Ort ihren schweren Verletzungen erlegen, sagte ein Polizeisprecher. Ermittler durchsuchten das Haus und sicherten Spuren. Dabei fanden sie eine Schusswaffe.
Nach den Angaben der Ermittler ging gegen Mittag ein Notruf ein, in dem über mehrere schussähnliche Geräusche und Schreie berichtet wurde. Ein Großaufgebot rückte daher in den Stadtteil Gartenstadt aus.
Die Einsatzkräfte sicherten zunächst die Situation und teilten mit, dass keine Gefahr für die Bevölkerung bestehe.
Dann betraten die Spezialkräfte das Haus und fanden den Mann und die Frau. Weitere Details und mögliche Hintergründe müssen erst noch ermittelt werden, hieß es in der Mitteilung.
Erstmeldung von 17.12 Uhr, zuletzt aktualisiert um 17.31 Uhr
Titelfoto: Ulf Zurlutter/Nord-West-Media TV/dpa