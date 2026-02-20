Briefe an den Osterhasen schreiben: So funktioniert es

Von Mirjam Uhrich Ostereistedt - Kinder aus aller Welt können wieder Briefe an den Osterhasen schicken. Die Osterpostfiliale im niedersächsischen Ostereistedt (Landkreis Rotenburg) öffnet am Montag, wie die Deutsche Post mitteilte.

Im vergangenen Jahr gingen über 75.000 Briefe beim Osterhasen ein. (Archivbild) © Focke Strangmann/dpa

"Um die Beantwortung der Post kümmert sich der Osterhase höchstpersönlich – und wird dabei tatkräftig von einem kleinen Team unterstützt."

Bis Ende März nimmt der Osterhase Briefe entgegen. Die Adresse lautet: Hanni Hase, Am Waldrand 12, 27404 Ostereistedt.

Wer einen Brief an das besondere Postamt schreibt, sollte unbedingt seinen Absender gut lesbar notieren. "Damit der Osterhase weiß, wohin er seine Antwort schicken soll", teilte die Post mit.

Mehr als 75.000 Briefe gingen im vergangenen Jahr bei "Hanni Hase" und dem Team ein, wie die Post weiter mitteilte.

Die jungen Absenderinnen und Absender kamen demnach aus 35 verschiedenen Ländern.