Nacktfoto-Skandal! Mutter täuscht Minderjährigkeit vor und erpresst Männer

Grimsby - Skurriler Fall in England : Eine Mutter von drei Kindern verkaufte zahlreiche Nacktfotos an Männer und gab sich später als Minderjährige aus.

Demi Sweatman (24) schickte freizügige Bilder an Männer und erpresste sie mit einer falschen Altersangabe. © Bildmontage: Facebook/Demi Sweatman

Demi Sweatman nutzte ahnungslose Männer gnadenlos aus. Nachdem sie freizügige Fotos mit ihren Opfern ausgetauscht hatte, erzählte sie diesen, dass sie erst 15 Jahre alt sei, so Mirror.

Anschließend drohte die 24-Jährige, den Familien und Freunden der Männer zu erzählen, dass sie von der "Minderjährigen" pornografische Bilder forderten.

Demis fiese Masche war, die Angst der Männer auszunutzen und somit Geld zu verlangen, damit sie die Falsch-Informationen nicht verbreitete.

Eines der Opfer habe 1150 Pfund (etwa 1332 Euro) gezahlt, ein Student hingegen 290 Pfund (etwa 335 Euro).

Im Mai 2023 veröffentlichte Demi erstmals ein Foto, auf dem sie sich freizügig präsentierte. Ein Mann bekundete daraufhin sein Interesse und schickte der Betrügerin 20 Pfund (etwa 23 Euro) für Nacktfotos.

Nachdem sie die Bilder versendet hatte, fragte der Mann nach einem Treffen. "Nur wenn ich 50 Pfund bekomme", hieß es in der Antwort.