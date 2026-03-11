Physio-Skandal: Mann missbraucht junge, beeinträchtigte Patienten

Wien - Abscheuliche Tat in Österreich : Ein Mann mittleren Alters gestand, sich an seinen beeinträchtigten Patienten sexuell vergangen zu haben.

In Wien gab es mehrere Missbrauchs-Fälle von teils minderjährigen, beeinträchtigten Personen. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 44-jährigen Physiotherapeuten aus Donaustadt. Er gab zu, psychisch beeinträchtigte und wehrlose Patienten sexuell missbraucht zu haben, so die Kronen Zeitung.

Unter den Opfern sollen auch Kinder sein. Der Mann sei als externer Physiotherapeut in sozialen Einrichtungen eingesetzt worden. Dabei soll es zu den Schandtaten gekommen sein. Dass auch noch weitere Patienten und Einrichtungen von seinen Missbräuchen betroffen sind, ist derzeit nicht auszuschließen.

Die Geschädigten sind sowohl männlich als auch weiblich und im Alter von 12 bis 25 Jahren.

Beamte durchsuchten bereits die Wohnung des 44-Jährigen, wobei man elektronische Datenträger und vermutlich belastendes Video- und Bildmaterial fand.

Auch wenn sich die Ermittler derzeit noch bedeckt halten, scheinen die Taten über einen längeren Zeitraum verteilt gewesen zu sein.