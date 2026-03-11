Vom Mobbing-Opfer zur Beauty-Überraschung: Ihr Wandel macht sprachlos
Vereinigtes Königreich - Eine bildhübsche Frau wurde in ihrer Schulzeit fies gemobbt - nun zeigt sie es allen.
Im Kindheitsalter erfahren leider viele Schüler Mobbing. So auch Selina Amy, vor allem da sie anders aussah, wie Daily Star berichtet.
Da ihre Eltern aus unterschiedlichen Ländern kamen, fiel sie den Menschen aus ihrer Kleinstadt besonders auf. Die junge Frau ist halb Vietnamesin und halb Holländerin.
"Ich hatte panische Angst vor der Schule und wollte mich einfach nur verstecken, und ich fühlte mich nicht schön", erzählte die heute 23-Jährige. "Wenn man so jung ist, versteht man nicht, warum man ausgegrenzt wird – das hat mich viele Jahre lang geprägt."
Selina war acht Jahre alt, als ihr die Umstände zum ersten Mal so richtig bewusst wurden.
Eines Tages wandte sich die 23-Jährige mit dem Thema an die Öffentlichkeit. "Ich habe lange Zeit mit meiner Identität gehadert. Als ich älter wurde und anfing, mein Leben online zu teilen, erkannte ich, dass Anderssein etwas Gutes ist."
Mittlerweile ist sie sich sicher: "Wenn man aufhört, sich zu verstellen, tritt man anders auf."
Eine Reise veränderte ihr Leben
Für die einstige Psychologie-Studentin hat es auf ihrer Reise nach Vietnam klick gemacht. "Ich habe aufgehört, weniger asiatisch wirken zu wollen, ich habe aufgehört, mich kleiner machen zu wollen."
Es tat ihr gut zu sehen, dass auch noch andere Menschen wie sie aussahen. "Als ich anfing, mehr über meine Kultur, die Heimatstadt meiner Mutter, die Traditionen und das Essen zu lernen, hat sich etwas in mir verändert. Ich habe gelernt, die andere Hälfte von mir selbst zu respektieren."
Heutzutage mache sich niemand mehr über Selinas Aussehen lustig. Sie ist zu einer hübschen, starken und selbstbewussten Frau geworden.
Ihren Mobbern wünscht die 23-Jährige trotzdem nichts schlechtes.
"Ich hoffe einfach, dass sie ihre Kinder anders erziehen. Niemand sollte aufwachsen und sich seiner Herkunft schämen müssen."
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/selina.amy