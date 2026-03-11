Vom Mobbing-Opfer zur Beauty-Überraschung: Ihr Wandel macht sprachlos

Vereinigtes Königreich - Eine bildhübsche Frau wurde in ihrer Schulzeit fies gemobbt - nun zeigt sie es allen.

Selina Amy (23) wurde in ihrer Kindheit aufgrund ihrer anderen Herkunft gemobbt. © Bildmontage: Instagram/selina.amy

Im Kindheitsalter erfahren leider viele Schüler Mobbing. So auch Selina Amy, vor allem da sie anders aussah, wie Daily Star berichtet.

Da ihre Eltern aus unterschiedlichen Ländern kamen, fiel sie den Menschen aus ihrer Kleinstadt besonders auf. Die junge Frau ist halb Vietnamesin und halb Holländerin.

"Ich hatte panische Angst vor der Schule und wollte mich einfach nur verstecken, und ich fühlte mich nicht schön", erzählte die heute 23-Jährige. "Wenn man so jung ist, versteht man nicht, warum man ausgegrenzt wird – das hat mich viele Jahre lang geprägt."

Selina war acht Jahre alt, als ihr die Umstände zum ersten Mal so richtig bewusst wurden.

Eines Tages wandte sich die 23-Jährige mit dem Thema an die Öffentlichkeit. "Ich habe lange Zeit mit meiner Identität gehadert. Als ich älter wurde und anfing, mein Leben online zu teilen, erkannte ich, dass Anderssein etwas Gutes ist."

Mittlerweile ist sie sich sicher: "Wenn man aufhört, sich zu verstellen, tritt man anders auf."