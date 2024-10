Nächste schockierende Enthüllung: P. Diddy soll 13-Jährige vergewaltigt haben

New York (USA) - In einer zweiten Welle von Klageschriften sieht sich Sean "Diddy" Combs (54) mit immer schockierenderen Vorwürfen konfrontiert, darunter die Vergewaltigung eines 13-jährigen Mädchens.

Weitere schockierende Vorwürfe wurden gegen Sean "Diddy" Combs (54) am Sonntagabend veröffentlicht. © Mark Von Holden/Invision via AP/dpa

Am späten Sonntagabend wurde eine neue Reihe an Klagen gegen P. Diddy in New York eingereicht.

Wie die "New York Post" berichtet, behauptet in einer der Klagen ein junges Opfer, von dem Musiker im Jahr 2000 zunächst unter Drogen gesetzt und anschließend von ihm vergewaltigt worden zu sein.

Laut dem Dokument fühlte sich die damals 13-Jährige nach einem Drink auf einer Afterparty der MTV Video Music Awards "benommen", woraufhin sie nach einem Zimmer zum Ausruhen suchte.

Die Klägerin soll ihrer Meinung nach ein leeres Schlafzimmer betreten haben, wo sie sich für einen Moment hinlegen wollte.

"Kurz darauf betrat Combs zusammen mit einem männlichen und einem weiblichen Promi den Raum", heißt es in der Klageschrift.