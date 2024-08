Neues Urteil gegen den Sadisten: Mieser Vergewaltiger muss länger hinter Gitter!

Er pöbelte noch während des Urteils gegen sämtliche anwesenden Juristen und gegen sein Opfer. Andreas S. (48) benahm sich im Prozess unfassbar daneben. © Steve Schuster

Für das Gericht stand fest, dass Andreas über Jahre seine damalige Lebensgefährtin (47) in ihrer Wohnung in Dresden misshandelte. So riss er sie an den Haaren zu Boden, forderte Sex. Weigerte sie sich, setze es Schläge, knebelte und würgte der Täter das Opfer.

Andreas sperrte die verängstigte Frau ins Schlafzimmer, fesselte und vergewaltigte sie immer wieder. Dabei kamen sogar Steine zum Einsatz. Es brauchte lange, ehe die damalige Lebensgefährtin den Mut hatte, ihren Peiniger, der sie auch bedrohte, anzuzeigen.



Das alles stand schon beim ersten Prozess als nachgewiesen fest. Und doch tönte der Angeklagte im neuen Prozess: "Ich zeige die Frau wegen Falschaussage an." Er bedrohte die anwesenden Juristen, wurde ständig unflätig, fiel den Anwesenden immer wieder ins Wort.