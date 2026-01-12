Nutzer auf Porno-Website betrogen: Deutscher Strippenzieher auf Mallorca gefunden

Binissalem (Mallorca) - Sein Betrug auf einschlägigen Internetseiten brachte einem 44-jährigen Deutschen mehrere Tausend Euro ein. Doch am vergangenen Mittwoch entlarvten Ermittler den Preller und nahmen ihn in seinem Domizil auf Mallorca fest.

Der spanischen Polizei gelang es, den 44-jährigen Deutschen in dem kleinen Ort Binissalem aufzuspüren und wenig später festzunehmen. Jetzt soll der ehemalige Website-Betreiber nach Deutschland überführt werden. © Clara Margais/dpa

Laut einem Bericht von "Mallorca Magazin" lag gegen den Mann bereits seit einiger Zeit ein europäischer Haft- und Auslieferungsbefehl aus Deutschland vor.

Zwischen 2016 und 2021 soll der 44-Jährige Teil einer betrügerischen Bande gewesen sein, die gemeinsam eine Website für pornografische Inhalte betrieb. Der generelle Zugang zu der anzüglichen Internetseite sei zunächst kostenfrei gewesen, jedoch mussten Nutzer sich registrieren, um "exklusive Inhalte" auf der Seite sehen zu können und anschließend eine hohe Geldsumme bezahlen.

Doch nachdem die Nutzer vor den Bildschirmen die horrende Rechnung beglichen hatten, passierte nichts. Die versprochenen "exklusiven Inhalte" gab es gar nicht - sie wurden also hinters Licht geführt.

Über eine Million Nutzer aus der ganzen Welt sollen in der Zeit Anzeige gegen die Porno-Website und deren Betreiber erstattet haben. Jetzt, knapp fünf Jahre nach dem Betrug, gab es dann den Durchbruch bei den Ermittlungen.

Die spanische Polizei erhielt Hinweise, dass sich einer der Betreiber nach Mallorca abgesetzt haben könnte, und in dem kleinen Dorf Binissalem im Zentrum der Insel wurden sie schließlich fündig.