Weil sein Handgepäck zu groß war: Malle-Passagier verprügelt Ryanair-Mitarbeiter

Mallorca - Auf Mallorca kam es zwischen einen Passagier und einem Ryanair-Mitarbeiter zu einer blutigen Auseinandersetzung.

Beim Boarding akzeptierte ein Ryanair-Mitarbeiter das Handgepäck des Mannes nicht. (Symbolbild) © JOHN MACDOUGALL / AFP

Wie Okdiario berichtet, wollte der Mann von Palma nach Madrid fliegen, als ein Ryanair-Mitarbeiter beim Boarding sein Handgepäck nicht akzeptierte, da es zu groß war.

Zunächst begann der Passagier lautstark zu diskutieren, dann wurde er handgreiflich und schlug dem Angestellten mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Dabei verlor der Mitarbeiter mehrere Zähne.

Anschließend versetzte der Angreifer ihm noch einen Kopfstoß, wobei er sich auch selbst verletzte.