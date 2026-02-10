Weil sein Handgepäck zu groß war: Malle-Passagier verprügelt Ryanair-Mitarbeiter
Mallorca - Auf Mallorca kam es zwischen einen Passagier und einem Ryanair-Mitarbeiter zu einer blutigen Auseinandersetzung.
Wie Okdiario berichtet, wollte der Mann von Palma nach Madrid fliegen, als ein Ryanair-Mitarbeiter beim Boarding sein Handgepäck nicht akzeptierte, da es zu groß war.
Zunächst begann der Passagier lautstark zu diskutieren, dann wurde er handgreiflich und schlug dem Angestellten mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Dabei verlor der Mitarbeiter mehrere Zähne.
Anschließend versetzte der Angreifer ihm noch einen Kopfstoß, wobei er sich auch selbst verletzte.
Der Mann wurde schließlich festgenommen und konnte seinen Flug nicht antreten. Durch den Vorfall kam es zu einer erheblichen Verspätung.
Sowohl der Angreifer als auch das Opfer mussten ärztlich behandelt werden.
Titelfoto: JOHN MACDOUGALL / AFP