Bekannte Influencerin vor Gericht: Sie soll versucht haben, ihren Ehemann zu töten
Mallorca (Spanien) - Eine britische Influencerin mit fast 400.000 Followern, die auf Mallorca lebt, wurde festgenommen, weil sie versucht haben soll, ihren Ehemann zu töten.
Wie National World berichtet, soll Amanda Jeffrey (45) am 10. Januar versucht haben, ihren Ehemann, einen Geschäftsmann, zu vergiften.
Der Mann fühlte sich unwohl, nachdem er ein Glas Wein getrunken hatte, dessen Geschmack ihm seltsam vorkam. Dennoch bestand seine Frau darauf, dass er das Glas vollständig leerte.
Kurz darauf verschlechterte sich sein Zustand dramatisch. Trotz zunehmender Schwäche gelang es ihm noch, den Notruf zu wählen, ehe er wenig später für rund 15 Stunden das Bewusstsein verlor.
Er wurde umgehend in ein Krankenhaus in Palma eingeliefert, wo er vier Tage lang stationär behandelt wurde.
Medizinische Untersuchungen ergaben schließlich, dass sich eine hohe Dosis Benzodiazepine - ein starkes Beruhigungsmittel - in seinem Blut befand.
Amanda darf ihrem Mann nun nicht mehr näher kommen
Dem Mann war sofort klar, dass seine Frau dahinterstecken könnte, und er erstattete Anzeige.
Am Mittwoch wurde Amanda Jeffrey schließlich wegen versuchten Mordes von der spanischen Polizei festgenommen.
Offenbar hatte es die 45-Jährige auf die zwei Lebensversicherungen ihres Mannes abgesehen, in denen sie als Begünstigte eingetragen war.
Die bekannte Bloggerin, die regelmäßig in spanischen Talkshows auftritt und durch eine Dokumentation bekannt wurde, die Mallorca jenseits der bekanntesten Touristenattraktionen zeigt, musste sich am Donnerstag schließlich vor Gericht verantworten.
Die zuständige Richterin ordnete zwar ihre Freilassung an, verhängte jedoch ein striktes Kontakt- und Näherungsverbot gegenüber ihrem Ehemann.
Der Anwalt der Bloggerin hatte beantragt, seine Mandantin nicht in Untersuchungshaft zu nehmen, da das Paar ein kleines Kind habe. Die Ermittlungen der Polizei dauern derweil an.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshot/elblogdeamanda