Bekannte Influencerin vor Gericht: Sie soll versucht haben, ihren Ehemann zu töten

Mallorca (Spanien) - Eine britische Influencerin mit fast 400.000 Followern, die auf Mallorca lebt, wurde festgenommen, weil sie versucht haben soll, ihren Ehemann zu töten.

Nach einem Glas Wein fühlte sich ihr Ehemann plötzlich sehr unwohl. © Instagram/Screenshot/elblogdeamanda

Wie National World berichtet, soll Amanda Jeffrey (45) am 10. Januar versucht haben, ihren Ehemann, einen Geschäftsmann, zu vergiften.

Der Mann fühlte sich unwohl, nachdem er ein Glas Wein getrunken hatte, dessen Geschmack ihm seltsam vorkam. Dennoch bestand seine Frau darauf, dass er das Glas vollständig leerte.

Kurz darauf verschlechterte sich sein Zustand dramatisch. Trotz zunehmender Schwäche gelang es ihm noch, den Notruf zu wählen, ehe er wenig später für rund 15 Stunden das Bewusstsein verlor.

Er wurde umgehend in ein Krankenhaus in Palma eingeliefert, wo er vier Tage lang stationär behandelt wurde.

Medizinische Untersuchungen ergaben schließlich, dass sich eine hohe Dosis Benzodiazepine - ein starkes Beruhigungsmittel - in seinem Blut befand.