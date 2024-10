Olympia-Starterin packt aus: So hat OnlyFans ihr Leben verändert

Calgary (Kanada) - Die Olympia - Teilnehmerin Alexandra Ianculescu (32) ist nicht nur sportlich aktiv, sondern bespielt auch ihre Social-Media-Kanäle regelmäßig mit neuen Inhalten. Unter anderem ist sie in diesem Zusammenhang erfolgreich auf der Erotik -Plattform OnlyFans und erklärt ihren Fans auf Instagram jetzt, wie es dazu gekommen ist.

Zuerst war sie skeptisch, denn sie hatte Angst, dass man sie nur noch als Nacktmodel und nicht mehr als erfolgreiche Sportlerin sehen würde, wofür sie so hart gearbeitet hat. Diese Zweifel lösten sich jedoch schnell wieder in Luft auf.

Die gebürtige Rumänin, die sich mittlerweile dem Radsport widmet, hatte zunächst Zweifel am Start einer OnlyFans-Karriere, wie " Bild " berichtet. Doch ihr sei immer wieder aufgefallen, dass gerade ihre Bikini-Bilder sehr große Aufmerksamkeit bekamen.

Die ehemalige Eiskunstläuferin hat erst einmal extrem klare Worte. "Die Sache ist die, dass die Welt dich immer beurteilen wird, egal, was du machst."

Mit ihrem neu gewonnenen Erfolg beantworte sich der 32-Jährigen zufolge nämlich eine der wichtigsten Fragen, die sich Profi-Sportler aus verschiedenen Bereichen immer wieder stellen müssen: Wie bezahlt man das alles?

"Mein Leben hat sich nach dem ersten Monat auf OnlyFans komplett verändert", berichtet die Sportlerin. Sie konnte sich endlich voll auf den Sport konzentrieren und sich die benötigte Ausrüstung leisten. Im Gegensatz dazu hatte sie früher sogar mitunter drei Teilzeitjobs, um alles zu finanzieren.

Bei den diesjährigen Olympischen Spielen in Paris konnte sie nicht teilnehmen, dafür arbeitet sie schon an ihrem neuen Ziel: den Spielen 2028 in Los Angeles.