Orgasmus auf dem Rad: So viele Frauen haben es schon erlebt

Reibung auf dem Sattel kann bei der ein oder anderen Dame zur sexuellen Erregung führen. (Symbolbild) © 123rf/gorgev

Laut einer Umfrage des Erotikportals "Joyclub" erlebten 11,8 Prozent der Damen, also rund jede Neunte, schon mal einen Radfahrorgasmus - auch Velogasmus genannt. Befragt wurden 2255 Frauen.

Das Szenario, was viele vor allem durch die Protagonisten Inken im Film "Mädchen, Mädchen" (2001) kennen, gibt es also tatsächlich.

Doch auf welchem Fahrrad kommt man am besten? Auf dem Mountainbike! Das gaben zumindest knapp 20 Prozent der Befragten an. Dahinter folgen City-, E-Bike, Trekking- oder Rennrad.

Schotterwege eignen sich laut 29,5 Prozent der Befragten am besten, um zum Höhepunkt zu gelangen.

Eine Befragte gab an: "In unwegsamem Gelände mit vielen feinen Schlaglöchern bin ich - ohne vorher an sexuelle Dinge zu denken - gekommen."