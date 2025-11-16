Originale mit Explosivkraft: Nick & Glööckler sprechen über ihre Freundschaft
Berlin - Désirée Nick (69) und Harald Glööckler (60) sind seit "Promi Big Brother" ein unschlagbares Team. Nun sprachen sie über ihre Erfahrungen als Außenseiter, ihre Anziehung und warum man sich vor ihnen fürchten könnte.
Im Jahr 2025 traten die beiden in der TV-Show auf und begeisterten ganz Deutschland mit ihren markanten Charakteren und scharfzüngigen Sprüchen. Dass noch niemand auf sie als Duo gekommen ist, sei ein Mysterium, meint Nick gegenüber BILD.
Harald sei wiederum der Meinung, dass sehr viele Menschen in Führungspositionen sowohl vor Frau Nick als auch vor ihm Angst hätten. "Mich hat man nicht im Griff", so der Glööckler. Seine ständigen Aufreger lasse viele Menschen denken, er könne jederzeit explodieren.
"Zusammen sind wir Zündstoff. Eine Naturgewalt", erklärte die 69-Jährige daraufhin. Mit Harald habe sie endlich einen Partner, der sie nicht missverstehe. "Oder gar verklagt! Mit unserem Spirit gibt es keine Missverständnisse", so die Schauspielerin.
Beide seien völlig angstfrei, was ihr Miteinander besonders präge und eine gute Vertrauensbasis schaffe.
"Uns eint, dass wir Originale sind und nicht kopierbar. Eine Kopie wird immer ein schwacher Abklatsch bleiben", erzählt Désirée.
Désirée Nick und Harald Glööckler: Vergangenes prägt das Heute
Auch ihre Vergangenheit macht beiden deutlich zu schaffen, denn leicht hatten sie es nicht. "Ich war immer Underdog – ganz besonders in der Wahl des Vaters meines Sohnes. Da war ich in den hochadeligen Kreisen wahlweise die Sünde, die Schlampe", blickt die Blondine zurück.
Harald habe in seiner Kindheit keine Geborgenheit gespürt und sei deshalb schon früh gezwungen gewesen, erwachsen zu werden. "Diesen Kampf zu gewinnen, immer wieder, ein Leben lang, das war nicht einfach", so der Designer.
Heute wäre es schön, wenn man lange Fingernägel hat und schwul ist. Zu seiner Zeit sei das nicht so gewesen.
Durch Désirée habe er erst gelernt, dass er sehr viel mehr Gelassenheit und Humor habe, als er dachte.
