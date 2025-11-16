Originale mit Explosivkraft: Nick & Glööckler sprechen über ihre Freundschaft

Berlin - Désirée Nick (69) und Harald Glööckler (60) sind seit " Promi Big Brother " ein unschlagbares Team. Nun sprachen sie über ihre Erfahrungen als Außenseiter, ihre Anziehung und warum man sich vor ihnen fürchten könnte.

Harald Glööckler (60) belegte bei "Promi Big Brother" den zweiten Platz, Désirée Nick (69) den Sechsten. © Marc Rehbeck/Joyn/dpa

Im Jahr 2025 traten die beiden in der TV-Show auf und begeisterten ganz Deutschland mit ihren markanten Charakteren und scharfzüngigen Sprüchen. Dass noch niemand auf sie als Duo gekommen ist, sei ein Mysterium, meint Nick gegenüber BILD.

Harald sei wiederum der Meinung, dass sehr viele Menschen in Führungspositionen sowohl vor Frau Nick als auch vor ihm Angst hätten. "Mich hat man nicht im Griff", so der Glööckler. Seine ständigen Aufreger lasse viele Menschen denken, er könne jederzeit explodieren.

"Zusammen sind wir Zündstoff. Eine Naturgewalt", erklärte die 69-Jährige daraufhin. Mit Harald habe sie endlich einen Partner, der sie nicht missverstehe. "Oder gar verklagt! Mit unserem Spirit gibt es keine Missverständnisse", so die Schauspielerin.

Beide seien völlig angstfrei, was ihr Miteinander besonders präge und eine gute Vertrauensbasis schaffe.

"Uns eint, dass wir Originale sind und nicht kopierbar. Eine Kopie wird immer ein schwacher Abklatsch bleiben", erzählt Désirée.